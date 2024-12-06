Meta, Llama 3.3 modelini tanıttı

Meta’nın generative AI’dan sorumlu başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, Llama 3.3’ün performansını ve maliyet avantajlarını bir gönderide öne çıkardı. Al-Dahle, “Son eğitim tekniklerindeki ilerlemelerle, bu model temel performansı önemli ölçüde geliştirirken maliyetleri düşürüyor” dedi. Meta’nın yayınladığı veriler, Llama 3.3’ün Google Gemini 1.5 Pro, OpenAI GPT-4o ve Amazon Nova Pro gibi rakiplerini birçok endüstri standardında geride bıraktığını gösteriyor.

Llama 3.3, matematik, genel bilgi, uygulama kullanımı gibi alanlarda da iyileştirmeler sunuyor. Model, Hugging Face ve resmi Llama web sitesi gibi platformlardan indirilebiliyor ve ticari uygulamalar için kullanılabiliyor. Ancak, 700 milyondan fazla aylık kullanıcıya sahip platformlar için özel lisans zorunluluğu bulunuyor.

META'NIN YAPAY ZEKA ALANINDAKİ YATIRIMLARI

Meta, Llama modellerini sadece dış kullanıcılar için değil, iç süreçlerinde de aktif olarak kullanıyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Meta AI asistanının Llama modelleri sayesinde dünya çapında 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Meta, yapay zeka düzenlemeleri konusunda da zorluklarla karşılaşıyor. Avrupa Birliği’nin GDPR ve Yapay Zeka Yasası kapsamındaki uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan şirket, kullanıcı verilerinin kullanımıyla ilgili kısıtlamalara maruz kalıyor. Şirket, veri toplama stratejisiyle ilgili düzenleyicilerle iş birliğine devam ederken, ABD’de savunma sektörüne yönelik modeller geliştirmeye odaklanıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK VERİ MERKEZİ YATIRIMI

Meta, gelecekteki Llama modellerini eğitmek için 10 milyar dolarlık devasa bir veri merkezi inşa edeceğini duyurdu. Louisiana’da kurulacak bu tesis, şirketin şimdiye kadarki en büyük yapay zeka veri merkezi olacak. Zuckerberg, Llama 4’ü eğitmek için mevcut Llama modellerine kıyasla 10 kat daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Bu kapsamda Meta, 100 binden fazla Nvidia GPU’yu kapsayan bir küme kurarak rakipleriyle başa çıkmayı hedefliyor.

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