Meta yaşanan kesintiyi giderdiğini açıkladı

Çarşamba günü, Meta'nın popüler uygulamalarında yaşanan büyük kesinti, kullanıcıları endişelendirdi. Instagram, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Threads gibi platformlar, sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşamaya başladı. Kullanıcılar, özellikle Instagram’da "yükleme hatası" ve "aktivite yüklenemedi" gibi mesajlarla karşılaştılar. Instagram’ın mobil uygulamasında ise sürekli dönen bir yükleme simgesi, kullanıcılara içeriklere ulaşmada zorluk yaşattı. Bu sorunlar, öğleden sonra itibarıyla kısmi olarak düzeldi, ancak kullanıcılar hâlâ eski paylaşımlara erişim sağlayabiliyorlardı.

Meta, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Teşekkür ederiz, %99 oranında yol aldık – son kontrolleri yapıyoruz. Kesintiden etkilenenler için özür dileriz" ifadelerini kullandı. Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileyerek, durumun hızla düzeltilmesi için çalıştıklarını belirtti.

KESİNTİNİN ETKİSİ VE KULLANICI TEPKİLERİ

Kesintinin etkisi sabah saatlerinde yoğun şekilde hissedildi. Downdetector verilerine göre, Instagram’daki hatalar yaklaşık olarak 10:00 AM PT civarında artmaya başladı. Aynı zamanda Facebook, WhatsApp ve Threads uygulamalarında da benzer sorunlar ortaya çıktı. Cisco ThousandEyes, bu kesintiyi "iç server hataları ve zaman aşımına uğrama" gibi teknik sorunlara bağladı. Bu tür hatalar, Meta'nın altyapısındaki bazı aksaklıkları işaret ediyor olabilir.

Instagram’ın web versiyonunda hata mesajları görünürken, mobil uygulamada da kullanıcılar beslemelerini yenilediklerinde bir "dönme simgesi" ile karşılaşıyorlardı. Hikayeler kısmı çalışıyor gibi görünse de, "takip edilenler" sekmesinde "aktivite yüklenemedi" mesajı yer alıyordu. Birkaç saat içinde şikayetler azalmaya başlasa da, kullanıcılar hâlâ içeriklere yavaşça ulaşabiliyorlardı ve bazı paylaşımlar yalnızca birkaç saat önce yüklenmişti.

Meta, sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, "Bazı kullanıcılarımızın uygulamalara erişiminde teknik bir sorun olduğunu fark ettik. Durumu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için çalışıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

KULLANICILARIN TEPKİLERİ VE SOSYAL MEDYADAKİ YANSIMALAR

Instagram’daki kesinti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaşadıkları sorunları paylaşarak birbirlerine sorular sordular ve bu süreçle ilgili çeşitli memler paylaştılar. Birçok kişi, diğerlerinin de aynı sorunları yaşayıp yaşamadığını sorguladı ve durumu daha hafifletmek için eğlenceli içerikler paylaştı.

Meta'nın bu açıklamaları, kullanıcılar arasında karışık bir tepkiyle karşılaştı. Bazı kullanıcılar, Meta’nın hızlı çözüm arayışını takdir ederken, diğerleri ise büyük bir şirketin uygulamalarındaki bu tür teknik aksaklıkların çok daha sıkı bir denetimle önlenmesi gerektiğini savundu.

META'NIN YATIRIMLARI VE GELECEKTEKİ ADIMLAR

Meta, yaşanan aksaklıkların ardından altyapı iyileştirmeleri ve daha sağlam bir sistem kurma adına bazı adımlar atmayı planladığını duyurdu. Şirket, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için veri merkezlerini güçlendirmeyi ve daha güvenli bir altyapı sağlamak amacıyla ekiplerini artırmayı hedefliyor. Meta'nın bu tür büyük sorunları çözme çabası, kullanıcılar tarafından dikkatle izleniyor. Zira şirket, sosyal medya ve dijital iletişimin önemli oyuncularından biri olarak, bu tür teknik aksaklıkların marka imajı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini biliyor.

Meta'nın, global ölçekteki bu devasa platformları için altyapı iyileştirme çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Şirketin daha sağlam bir teknik altyapı sunması, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına kritik bir adım olarak görülüyor.

Meta’nın açıklamalarına göre, uygulamalardaki sorunlar büyük ölçüde giderilmiş olsa da, ekipler son kontrolleri yaparak kesintinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak. Şirket, kullanıcılarının yaşadığı aksaklıkların etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.