Meta'dan geleceğin teknolojisi: İşte deneysel artırılmış gerçeklik gözlüğü Aria Gen 2'nin tüm detayları

Bu hafif çerçeveli gözlük, bir gün tüketici ürünlerine dönüşebilecek birçok iyileştirme barındırıyor. Bunlar arasında her bir göz için bakışı takip edebilen, göz kırpmalarını algılayabilen ve göz bebeklerinin merkezini tahmin edebilen geliştirilmiş bir göz takip sistemi de bulunuyor.

Meta, yaptığı açıklamada, "Bu gelişmiş sinyaller, kullanıcının görsel dikkati ve niyetlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak insan-bilgisayar etkileşimi için yeni olanaklar sunuyor" dedi. Meta, Aria Gen 2'yi ilk olarak Şubat ayında duyurmuş ve bu gözlüklerin "gelecekteki bilişim platformunu şekillendirecek yeniliklerin önünü açacağını" belirtmişti. Bu yeni model, Meta'nın benzer şekilde sadece araştırmacılara sunulan 2020'deki ilk Aria gözlüklerinin üzerine inşa ediliyor.

GELİŞMİŞ GÖZ TAKİP SİSTEMİ VE YENİ ETKİLEŞİM OLANAKLARI

Aria Gen 2, geliştirilmiş göz takip sisteminin yanı sıra, Meta'nın 3 boyutlu el ve nesne takibini mümkün kıldığını söylediği dört adet bilgisayarlı görü kamerasıyla birlikte geliyor. Meta, araştırmacıların bu bilgiyi "hassas robot eli manipülasyonu" gibi son derece hassas görevleri gerçekleştirmek için kullanabileceğini belirtiyor.

3 BOYUTLU TAKİP VE SAĞLIK SENSÖRLERİ

Gözlüklerin burun pedine yerleştirilmiş bir fotopletismografi (PPG) sensörü de bulunuyor. Bu sensör, cihazın kullanıcının kalp atış hızını tahmin etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Meta'nın gürültülü ortamlarda daha iyi ses sağladığını belirttiği bir kontak mikrofonu da mevcut. Gözlüklerin iç ve dış mekan aydınlatmasını ayırt etmesini sağlayan yeni bir ortam ışığı sensörü de özellikler arasında.

TASARIM VE ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK PLANLAR

Aria Gen 2 gözlükleri ilk kez katlanabilir kollara sahip, yaklaşık 75 gram ağırlığında ve sekiz farklı boyutta sunuluyor. Meta, araştırmacıların Aria Gen 2 ile çalışmak üzere başvurularını bu yılın sonlarına doğru açmayı planlıyor. Bu girişim, Meta'nın başarılı Ray-Ban akıllı gözlüklerinin geliştirilmesinin üzerine inşa ediliyor. Şirket, bu form faktörünü Orion artırılmış gerçeklik gözlükleri, Oakley ile bir ortaklık söylentisi ve dahili ekrana sahip üst düzey bir "Hypernova" gözlüğü ile genişletmeyi hedefliyor.

Meta'dan geleceğin teknolojisi: işte deneysel artırılmış gerçeklik gözlüğü aria gen 2'nin tüm detayları

Streaming savaşları, tüketici teknolojileri, kripto ve sosyal medya gibi konuları ele alan bir haber yazarının aktardığına göre, Meta, artırılmış gerçeklik (AG), yapay zeka (YZ) ve robotik alanlarındaki araştırmalar için bir test platformu olarak tasarlanan deneysel akıllı gözlüğü Aria Gen 2 hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Hafif çerçevesine sığdırılan birçok iyileştirme ile gelen gözlük, bir gün tüketici ürünlerine dönüşebilecek potansiyel taşıyor. Bu iyileştirmeler arasında her bir göz için bakışı takip edebilen, göz kırpmalarını algılayabilen ve göz bebeklerinin merkezini tahmin edebilen geliştirilmiş bir göz takip sistemi bulunuyor.

Meta, yaptığı açıklamada, "Bu gelişmiş sinyaller, kullanıcının görsel dikkati ve niyetlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak insan-bilgisayar etkileşimi için yeni olasılıkların kilidini açıyor" ifadelerini kullandı.

Meta, Aria Gen 2'yi ilk olarak Şubat ayında duyurmuş ve bu gözlüklerin "gelecekteki bilişim platformunu şekillendirecek yeniliklerin önünü açacağını" belirtmişti. Bu yeni model, Meta'nın 2020'de yine sadece araştırmacılara yönelik sunduğu ilk Aria gözlüklerinin üzerine inşa ediliyor.

GELİŞMİŞ GÖZ TAKİP SİSTEMİ VE YENİ ETKİLEŞİM OLANAKLARI

Geliştirilmiş göz takip sisteminin yanı sıra, Aria Gen 2, Meta'nın 3 boyutlu el ve nesne takibini mümkün kıldığını belirttiği dört adet bilgisayarlı görü kamerasıyla geliyor. Meta, araştırmacıların bu bilgiyi "hassas robot eli manipülasyonu" gibi son derece kesin görevler için kullanabileceğini söylüyor.

3 BOYUTLU TAKİP VE SAĞLIK SENSÖRLERİ

Gözlüğün burun pedine yerleştirilmiş bir fotopletismografi (PPG) sensörü de bulunuyor. Bu sensör, cihazın kullanıcının kalp atış hızını tahmin etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Meta'nın gürültülü ortamlarda daha iyi ses sağladığını belirttiği bir kontak mikrofonu da mevcut. Yeni bir ortam ışığı sensörü de eklenmiş olup, gözlüğün iç ve dış mekan aydınlatmasını ayırt etmesini sağlıyor.

TASARIM VE ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK PLANLAR

Aria Gen 2 gözlükleri ilk kez katlanabilir kollara sahip, yaklaşık 75 gram ağırlığında ve sekiz farklı boyutta geliyor. Meta, araştırmacıların Aria Gen 2 ile çalışmak üzere başvurularını bu yılın sonlarına doğru açmayı planlıyor. Bu girişim, Meta'nın başarılı Ray-Ban akıllı gözlüklerinin geliştirilmesinin üzerine inşa ediliyor. Şirket, bu form faktörünü Orion artırılmış gerçeklik gözlükleri, Oakley ile bir ortaklık söylentisi ve dahili ekranlı üst düzey bir "Hypernova" gözlük çifti ile genişletmeyi hedefliyor.