Meta’dan TikTok’un rakibine yeni özellik: Reels videoları artık sadece şifreyle izlenebilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meta’dan TikTok’un rakibine yeni özellik: Reels videoları artık sadece şifreyle izlenebilecek

Meta, Instagram Reels için şifreli bir özellik geliştiriyor. Kullanıcılar, videolarını yalnızca doğru şifreyi bilen kişilere özel hale getirebilecek. Özellik, sadık takipçilere özel içerik sunmayı hedefliyor.

Meta, Tiktok'un en büyük rakibi Instagram Reels için kullanıcıların videolarını yalnızca belirli kişilere özel hale getirebileceği şifreli bir özellik geliştiriyor.

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Bu yenilik, içerik üreticilerine sadık takipçileriyle daha özel içerikler paylaşma fırsatı sunacak. TikTok’un ABD’deki belirsiz geleceği sonrası Instagram’ı güçlendirmeyi hedefleyen Meta, Reels videoları için şifreleme sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.

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TechCrunch’ın haberine göre, kullanıcılar artık özel Reels içeriklerini yalnızca doğru şifreyi veya belirli bir ipucunu bilen kişilerin izleyebileceği şekilde koruma altına alabilecek.

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Örneğin, bir video "en sevdiğim tatlı" veya "evcil hayvanımın adı" gibi özel bir bilgiyle şifrelenebilir. Bu özellik, içerik üreticileri için "sadık takipçilere özel içerik sunma" anlamına geliyor.

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Meta, Instagram üzerinden bu özelliği test etmeye başladığını ve “Design” hesabı aracılığıyla şifreli bir Reels videosu paylaşarak duyurduğunu açıkladı.

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Bu yenilik, içerik üreticilerinin en yakın takipçileriyle daha kişisel ve özel videolar paylaşmasına olanak tanıyacak.

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