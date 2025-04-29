Meta'dan yapay zeka hamlesi: Rakip uygulamalara meydan okuyor!

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms (META.O), Salı günü yaptığı açıklamayla, Meta AI asistanı için ayrı bir uygulama başlattığını duyurdu. Bu hamle, Microsoft destekli OpenAI ve Alphabet'in Google'ı tarafından sunulan benzer yapay zeka asistanı uygulamalarını takip ediyor.

Bağımsız uygulama, Meta'nın yapay zeka asistanının kullanımını, şirketin mevcut platformları olan WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger içindeki entegrasyonun ötesine taşıyarak artırmayı hedefliyor.

REKABETTE GÜÇLENME ADIMI

Bu gelişme aynı zamanda CEO Mark Zuckerberg'in, şirketin rekabetçi yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirme ve OpenAI ile Google gibi büyük rakiplerine karşı koyma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Meta'nın yeni bağımsız uygulaması, kullanıcının Facebook ve Instagram hesaplarıyla ilgili bağlam ve diğer kullanıcıya özgü unsurlara dayanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunacak.

LLAMA 4 GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR

Meta AI asistanına güç veren Llama 4, Meta'nın en son büyük dil modelidir. Geliştirilmiş muhakeme yeteneği, çok dilli kapasitesi ve verimliliği ile OpenAI, Google, Deepseek ve Anthropic'in en yeni yapay zeka modellerine rakip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Şirket, yeni uygulamanın Meta'nın yapay zeka gözlükleriyle entegre olacağını ve mevcut yardımcı uygulama ile birleşeceğini belirtti.

LLAMACON ETKİNLİĞİ VE GELECEK PLANLARI

Meta, Salı günü LlamaCon adını verdiği ilk yapay zeka geliştirici etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, şirketin Llama yapay zeka modelleri ailesine odaklanacak.

Instagram'ın sahibi olan Meta'nın, Çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra ilk çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Reuters'ın Şubat ayında bildirdiğine göre Meta, yapay zeka sohbet robotunun gelişmiş sürümleri için ücretli bir aboneliği ikinci çeyrekte test etmeye başlayacak. Ancak bir kaynağın belirttiğine göre, abonelik hizmetinin en erken gelecek yıla kadar anlamlı bir gelir getirmesi beklenmiyor.

Eylül 2023'te kullanıma sunulan Meta AI, muhakeme görevlerini yerine getirmek için büyük dil modellerini kullanan sanal bir asistandır.