Metal Gear Solid Delta: Maymun modu geri dönüyor

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ın fragmanı ve çıkış tarihi (28 Ağustos) geçtiğimiz gece sızdırıldı. Ancak oyuncuları en çok heyecanlandıran detay, efsanevi Snake vs Monkey modunun geri dönüşü oldu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, maymunların detaylı animasyonları ve etkileyici görselleriyle dikkat çekiyor.

Bu mini oyun, Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ın PlayStation 2 sürümünde yer almış ve oyunculara Solid Snake olarak maymun avına çıkma imkânı sunmuştu. Snake, sadece Monkey Shaker ve sersemletici bombalar kullanarak 7 farklı aşamada kaçan maymunları yakalamaya çalışıyordu. Çocuk dostu bir mod olarak tasarlanan Snake vs Monkey, serinin sonraki sürümlerinde yer almamıştı.

Sızdırılan PlayStation Store açıklamasında mod şöyle tanımlanıyordu:

SNAKE VS MONKEY! Bu modda Snake olarak oynayacak ve sahne boyunca kaçan maymunları yakalayacaksınız!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Ancak bu özel modun tüm platformlarda bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncular, resmi açıklamaları bekliyor.