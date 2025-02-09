Metal Gear Solid Delta: Maymun modu geri dönüyor

Düzenleme: Cansu İşcan
Metal Gear Solid Delta: Maymun modu geri dönüyor

Efsanevi Snake vs Monkey modu, Metal Gear Solid Delta’da geri dönüyor! Unreal Engine 5 ile görseller daha da etkileyici hale gelirken, bu nostaljik mini oyun oyuncuları heyecanlandırdı. Oyunun fragmanı ve çıkış tarihi de sızdırıldı!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ın fragmanı ve çıkış tarihi (28 Ağustos) geçtiğimiz gece sızdırıldı. Ancak oyuncuları en çok heyecanlandıran detay, efsanevi Snake vs Monkey modunun geri dönüşü oldu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, maymunların detaylı animasyonları ve etkileyici görselleriyle dikkat çekiyor.

Bu mini oyun, Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ın PlayStation 2 sürümünde yer almış ve oyunculara Solid Snake olarak maymun avına çıkma imkânı sunmuştu. Snake, sadece Monkey Shaker ve sersemletici bombalar kullanarak 7 farklı aşamada kaçan maymunları yakalamaya çalışıyordu. Çocuk dostu bir mod olarak tasarlanan Snake vs Monkey, serinin sonraki sürümlerinde yer almamıştı.

Sızdırılan PlayStation Store açıklamasında mod şöyle tanımlanıyordu:

SNAKE VS MONKEY! Bu modda Snake olarak oynayacak ve sahne boyunca kaçan maymunları yakalayacaksınız!

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. Ancak bu özel modun tüm platformlarda bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmadı. Oyuncular, resmi açıklamaları bekliyor.

metal-gear-solid-delta-snake-eater.webp

Son Haberler
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Szymanski Fenerbahçe tarihine geçti
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a geri döndü
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Netflix'in yeni programına 'sahtecilik' eleştirisi
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu
Bir isim daha cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Kimse bunu beklemiyordu