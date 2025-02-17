Metal İş Sendika Şube Başkanı'ndan kötü haber! Sekreteri öldürüp intihar etmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Metal İş Sendika Şube Başkanı'ndan kötü haber! Sekreteri öldürüp intihar etmişti

Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan, intihar girişiminin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi'nde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde meydana geldi.

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Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan

İddialara göre, Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika Genel Sekreteri Erdinç Koç'u tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Koç'un cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İntihara kalkışan ve ağır yaralanan Ilgan ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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