Metal müziğin efsane grubu Megadeth sahnelere veda ediyor

Amerikan thrash metalinin efsanevi grubu Megadeth, önümüzdeki yıl veda turnesine çıkarak müzik tarihine veda edeceğini duyurdu. AP ajansının geçtiği habere göre, grubun yeni stüdyo albümü de son çalışmaları olacak. Kurucusu ve gitaristi Dave Mustaine, kararını “Şimdi zirvede ayrılıyorum” sözleriyle açıkladı.

63 yaşındaki Mustaine, 2019 yılında kendisine konulan kanser teşhisi sonrası tedavi sürecinde turnelerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hayranlarına seslenen müzisyen, “Dünyayı dolaştım, milyonlarca hayran kazandım. Kızmayın, üzülmeyin; gelin bizimle vedalaşın. Gerçekten eşsiz bir şey başardık” ifadelerini kullandı.

THRASH METAL DENİNCE AKLA ONLAR GELİYOR

Megadeth, 1983 yılında Los Angeles’ta kuruldu. Dave Mustaine, grubun kuruluşundan önce Metallica’nın kurucu üyelerindendi ancak uyuşturucu ve alkol sorunları nedeniyle gruptan ayrılmıştı. Megadeth, 1985’te yayımladığı debut albümüyle hızla thrash metalin “Büyük Dörtlü”sü arasına girdi; Metallica, Anthrax ve Slayer ile birlikte bu akımın öncüsü oldu. Thrash metal, hızlı ve agresif gitar riff’leriyle heavy metal ve hardcore punk etkilerini birleştiriyor.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI VE GRAMMY ÖDÜLÜ

Megadeth, kariyeri boyunca dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı ve 2017 yılında Dystopia adlı şarkısıyla Grammy ödülü kazandı. Grubun tarihindeki sık personel değişiklikleri, hayranların yakından takip ettiği bir başka konu oldu; bunlardan biri de 2019’da bas gitarist David Ellefson’ın ayrılmasıydı.

TÜRKİYE’DE DE OLDUKÇA POPÜLER

Megadeth, Türkiye'deki metal müzik sahnesinin en sevilen gruplarından biri olarak yıllar içinde ülkemizde birçok başarılı konsere imza attı ve büyük bir hayran kitlesi edindi.

Grup, Türkiye'deki konser yolculuğuna 20 Temmuz 1995'te İstanbul'da başladı. Bu tarihi konser, heavy metal müzikseverler için unutulmaz bir andı ve Türkiye'de metal müziğin yükselişine büyük katkıda bulundu. On yıl sonra, 30 Mayıs 2005'te, Megadeth Rock 'n Coke Festivali'nde sahne alarak Türkiye'ye geri döndü. Bu festival, o dönemin en büyük müzik etkinliklerinden biriydi.

2010 yılında, 18 Haziran'da, Megadeth bu kez kendi solo konseriyle Maçka KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Biletlerin hızla tükenmesi, gruba olan ilginin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesiydi. Dört yıl sonra, 15 Şubat 2014'te, metal müzik hayranlarının yoğun isteği üzerine Ankara'da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi'nde sahne alarak başkentteki ilk ve tek konserini verdi. Son olarak, 12 Haziran 2016'da, Megadeth yine Maçka KüçükÇiftlik Park'ta unutulmaz bir performansa imza atarak İstanbul'daki hayranlarıyla tekrar buluştu.

Megadeth'in albüm satışlarına dair spesifik veriler sınırlı olsa da, grubun küresel çapta 50 milyondan fazla albüm sattığı biliniyor.