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Metallica'nın yeni albümü '72 Seasons' Türkiye'de tanıtıldı

Dünyaca ünlü metal grubu Metallica'nın yeni albümü "72 Seasons"ın piyasaya sürülmeden önce hayranlarına özel dinleme partisi, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında gerçekleşti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:05
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Metallica'nın yeni albümü '72 Seasons' Türkiye'de tanıtıldı

Metallica'nın yeni albümü '72 Seasons' Türkiye'de tanıtıldı
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AA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.

Lansman videosunda "72 Seasons" albümündeki şarkıların video kliplerinin yanı sıra grup üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo ile şarkılar üzerine yapılmış röportajlar yer alıyor.



Metallica'nın son albümü "Hardwired... to Self-Destruct"tan 7 yıl sonra piyasalara girecek 12 şarkılık yeni albümün toplam uzunluğu 77 dakikayı buluyor.

Şimdiye kadar 4 parçası Metallica'nın YouTube kanalında yayınlanan albümün şarkı sözleri genellikle grup üyelerinin gençlik yıllarında yaşadığı travmalar, kendini bulma arayışı ve bunalımlara odaklanıyor.

"72 Seasons" albümü yarın dünya çapında müzik marketlerde ve dijital platformlarda piyasaya sürülecek.



Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra grup, 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak.

Önceki turnelerden farklı olarak Metallica, her ülkede farklı şarkı listelerinin çalınacağı 2 ayrı konser verecek.

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