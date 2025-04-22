Meta'nın TikTok’a rakip uygulaması yayında

Meta, kısa video içerik üretimini kolaylaştıran yeni uygulaması Edits’i dünya çapında kullanıma sundu. iOS ve Android cihazlardan indirilebilen uygulama, kullanıcıların video fikirlerini kaydetmesine, popüler sesler arasında gezinmesine, yapay zekâ destekli efektlerle içerik üretmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcılar oluşturdukları videoları Instagram ve Facebook’a doğrudan aktarabiliyor veya diğer platformlarda paylaşmak üzere dışa aktarabiliyor.

Edits’in CapCut’tan en büyük farkı, videoların filigransız olarak ücretsiz dışa aktarılabilmesi. CapCut’ta bu özellik yalnızca ücretli sürümle kullanılabiliyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, ileride bazı ücretli özelliklerin gelebileceğini belirtti.

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Uygulama; Ideas, Projects, Inspirations gibi araçlarla video planlama ve organizasyonuna katkı sağlarken, Green Screen, Animate, Cutouts ve Timeline gibi özelliklerle de yaratıcı düzenlemeler sunuyor. Ayrıca otomatik altyazı ve müzik kütüphanesi desteği de mevcut.

Meta, gelecekte Edits’e iş birliği seçenekleri, yapay zekâ ile video görünümü değiştirme, gelişmiş geçişler ve yeni ses efektleri gibi birçok özellik daha eklemeyi planlıyor. Uygulama, özellikle TikTok’un Amerika’daki belirsizliği nedeniyle dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.