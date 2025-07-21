Mete Gazoz aşkta da okunu 12’den vurdu! Olimpiyat Şampiyonu milli okçunun kalbini çalan güzel kim?

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda okçulukta Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirerek tarih yazmıştı. Gazoz bu kez de aşkını sosyal medyada paylaşarak gündeme geldi.

Ünlü sporcu, sevgilisi Melike Ayvaz ile çekilen fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram’da paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

26 yaşındaki milli okçu, spordaki başarıları ve mütevazı duruşuyla takdir toplarken, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sevgilisiyle çekildiği bir kareyi kalp emojisiyle paylaşan Mete Gazoz’un gönderisi, takipçilerinden yoğun ilgi ve yorum aldı.

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Romantik fotoğraf, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999’da İstanbul’da Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi Meral Gazoz İstanbul Okçuluk Kulübü başkanıdır.

Okçuluğa 2010’da başlayan Mete, yüzme, basketbol, resim ve piyano ile yeteneklerini geliştirdi. Eğitimini İhlas Koleji’nde tamamladı.

Okçulukta ilk uluslararası başarısını 2013’te Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası’nda yıldızlar klasik yay erkek takımıyla gümüş madalya kazanarak elde etti.

2015’te Bakü’deki Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti, sıralama turunda 641 puanla 46. oldu, ilk turda Ukraynalı rakibine yenildi. 2016’da Nottingham’daki Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda bireysel gümüş madalya kazandı.

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17 yaşında 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin en genç sporcusu oldu.

Arda Turan’ın sosyal medya desteğiyle dikkat çeken Gazoz, Rio’da ilk maçta Fransız Pierre Plihon’u 6-5 yendi, son 32 turunda Hollandalı Sjef van den Berg’e 3-7 yenildi. 2017’de Arjantin’de Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda dünya üçüncüsü oldu. 2018’de Tarragona’daki Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

2018 Berlin Dünya Kupası’nda 4 altın madalya aldı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018’in en iyi erkek klasik yay sporcusu ve “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu” seçildi.

2019’da Romanya’da Avrupa Grand Prix’sinde 698 puanla birinci oldu, Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekoru kırdı. Forbes Türkiye’nin 2019 “30 Altı 30” listesine seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda dördüncü oldu. Bireysel finalde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek Olimpiyat Şampiyonu oldu.

Yumenoshima’da ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci turda Avustralyalı Ryan Tyack’ı, son 16’da Taylor Worth’u, çeyrek finalde dünya birincisi Brady Ellison’u, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa’yı yendi.

Mete Gazoz'dan Çin'de madalya!

2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda bronz madalya kazandı.

Bireyselde çeyrek finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia’yı 7-1 yendi, yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin’a, bronz maçında Brady Ellison’a yenildi. 2022 Münih Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2022 Vahran Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya aldı.

Yasemin Ecem Anagöz ile karma takımda Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı. 2023 Kahramanmaraş depremi için okunu açık artırmada sattı.

2023 Berlin Dünya Şampiyonası’nda bireysel altın madalya kazanarak dünya şampiyonu ilk Türk okçu oldu.

Erkek milli takımıyla dünya ikincisi oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Essen’de altın madalya kazandı. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu aynı anda elinde tutan ilk okçu oldu.

Mete Gazoz gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

2024 Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finalde Kim Woo-jin’e yenildi, takımda bronz madalya kazandı. 2025 Samsun Avrupa Salon Şampiyonası’nda bireysel ve takımda gümüş madalya aldı.

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