Mete Gazoz Dünya şampiyonu oldu

Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanadalı rakibini yenen Mete Gazoz, şampiyon oldu.

KAYNAK: AA
Mete Gazoz Dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Güncel
Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yüzlerce insan akın akın akbelen'e gidiyor. Tolga çandar ikizköylülere sazıyla destek verdi. Güncel
Yüzlerce insan akın akın akbelen'e gidiyor. Tolga çandar ikizköylülere sazıyla destek verdi.
Tünelde ölüm! Bir anda yere yığıldı Güncel
Tünelde ölüm! Bir anda yere yığıldı
Oyuncu Bora Akkaş baba oldu Magazin
Oyuncu Bora Akkaş baba oldu
Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu Güncel
Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu
Gebe kalma olasılığıne zaman azalıyor Sağlık
Gebe kalma olasılığıne zaman azalıyor
Kılıçdaroğlu CHP'deki değişim tartışmalarına son noktayı koymaya hazırlanıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu CHP'deki değişim tartışmalarına son noktayı koymaya hazırlanıyor