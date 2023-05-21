Mete Kalkavan'dan skandal karar. Maça damgasını vurdu

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Hakem Mete Kalkavan'ın 31. dakikada verdiği karar herkesi şoke etti.

Mete Kalkavan'dan skandal karar. Maça damgasını vurdu

HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

HEM GOL HEM PENALTI İPTAL
Mücadele 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

"SEZONUN EN SKANDAL KARARI"
Eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyon hakkında "Sezonun belki de en skandal kararı Ümraniye Ankaragücü maçında yaşandı. Ankaragücü'nün tertemiz attığı gol, öncesinde hatalı penaltı sonra VAR müdahalesi ile iptal edildi." yorumunu yaptı.

"REZALET"
Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası "REZALET!!!" yazıp siyah fotoğraf paylaştı.

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