Mete Kalkavan'ın Rapunzel saçları. Koşunca Varan Turizm gibi oldu

Beşiktaş Gaziantep FK maçının başlamasıyla birlikte en dikkat çeken isim Mete Kalkavan oldu.

Uzattığı saçlarını serbest bırakan Mete Kalkavan özellikle koşarken ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kalkavan'ın saçları için "Koşunca Varan Turizm gibi oldu. Rapunzel gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Varan Turizm'in logosunda da ok atan uzun saçlı bir kişi bulunuyor.

Ayrıca sosyal medyada yapılan bir paylaşımda da "Üniversiteye yeni başlayan erkek öğrenciyi andırıyor" yorumu yapıldı.

Erman Toroğlu da A Spor'da "Saçlarını uzatıyor da hakemliğini de uzatsa daha iyi olacak. Lapiska gibi" dedi.

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ