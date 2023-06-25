Mete adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mete isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mete ne demek? Mete isminin anlamı nedir?

METE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mete ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174).

- Mor renkte ay.

- On kişiye bedel yiğit.

METE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Metehan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Metehan adını koymak caizdir.