Mete Tunçay hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mete Tunçay hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Türk siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay hayatını kaybetti. Tunçay'ın vefat haberini Mehmet Öznur Alkan duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!