Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı.

'ŞİKE YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Habertürk'ün haberine göre; Emniyette verdiği ifadede üzerine atılı suçlamaları reddeden Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Emniyet ifadesinde tarafıma sorulan ... isimli site ile benim herhangi bir alakam yoktur. Whatsapp grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben ... isimli yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynadığım maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir" dedi.

'TFF KUPON YAPTIĞIM İÇİN İDARİ CEZA VERDİ'

Mesaj içerikleri sorulması üzerine Baltacı, "Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.