Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Rize ve Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı