Meteoroloji 13 ile kod uyarısı verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji 13 ile kod uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ile sarı kodlu uyarı yaparak kuvvetli yağışın geleceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava raporunu yayımladı. Meteorolojinin bilgilerine göre, özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Aksaray, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'a sarı kodlu uyarı verdi.

Bu şehirlerde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi.

Hafta sonu ise sıcaklığın mevsim normallerinin üstüne çıkacağı bildirildi.

Ankara ve İstanbul'da da yer yer sağanak olacağı duyuruldu. Ankara’da bugün sabah saatlerinde kuvvetli yağışların beklendiği açıklandı.

İstanbul’da ise sadece salı günü sağanak olabileceği tahmin ediliyor.

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ESKİŞEHİR İÇİN UYARILAR

Meteorolojiden Eskişehir için peş peşe uyarılar geldi. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Eskişehir Valiliği de uyarı yaptı.

Valilik şunları dedi:

Son değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinden itibaren Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri olan Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık'ta beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m^2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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