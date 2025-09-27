Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı: Fırtına ve yağış çok sert vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Kırklareli’nin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların özellikle öğle saatlerine kadar Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer kesimlerde ise normal seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

13 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Rize, Trabzon.