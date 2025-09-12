Meteoroloji 2 bölgeyi işaret etti: Çok kuvvetli vuracak!

Yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde olurken, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji sadece akşam saatleri için Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Artvin kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji vatandaşları uyardı.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun, Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van, Ardahan ve Kars ile Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık