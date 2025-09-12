Meteoroloji 2 bölgeyi işaret etti: Çok kuvvetli vuracak!

Yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde olurken, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji sadece akşam saatleri için Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Artvin kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun, Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van, Ardahan ve Kars ile Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık