Meteoroloji 2 il için yeni uyarı. Yarın vuracak, Pazar öğlene kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 66 il için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini azaltması öngörülüyor. Fırtına nedeniyle Zonguldak’ta iki gemi karaya oturmuş, bir gemiyle irtibat kesilmişti. Bazı illerde okullar tatil edilmişti.. AFAD, 31 il için meteorolojik uyarıda bulunmuş, fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurmuştu.