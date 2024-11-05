Meteoroloji 4 il için ‘sarı kod uyarısı verdi: Çok kuvvetli kar ve sağanak yağış! (5 Kasım 2024)

Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde yağışların olacağını açıkladı.

ÇOK KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan son tahminlerde; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Ancak yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı.

METEOROLOJİ 4 İL İÇİN ‘SARI KOD’ UYARISI VERDİ

Yapılan son değerlendirmelerde; Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği aktarıldı.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek, rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olacağı aktarıldı.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı,(Düzce-Sinop-Zonguldak) yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Bolu) geçeceği bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı aktarıldı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.