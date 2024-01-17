Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var

Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’da yarın akşam ile 19 Ocak Cuma sabahı arasında rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden şiddetli ve aralıklı fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden bildirildi.
Fırtına sebebiyle ağaç ve direk yıkılması, çatı uçması, soba ve baca gazı nedeniyle zehirlenme tehlikesi gibi zararlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
İstanbul Valiliği “dikkatli ve tedbirli olun” çağrısı yaptı İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul’da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında şiddetli ve aralıklı fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edilir.” ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda, meteorolojinin “Bölgemizde şiddetli rüzgar ve fırtınaya dikkat” başlıklı uyarı metni de paylaşıldı.
FIRTINADA NE GİBİ ÖNLEMLER ALABİLİRİZ
Fırtına öncesi, evinizin dışındaki eşyaları sabitleyin veya kaldırın, kapı ve pencereleri kapatın ve güçlendirin, elektrik sistemini topraklayın ve paratoner takın.
Fırtına sırasında, yüksek veya açık alanlardan, metal nesnelerden, ağaçların veya kayaların altından, su kütlelerinden ve izole edilmiş yapılardan uzak durun.
Mümkünse binaların veya araçların içine sığının.
Fırtına sonrası, elektrikli cihazları kullanmadan önce kontrol edin, hasarlı veya devrilmiş ağaçlara, direklere veya tellere dokunmayın, su baskını veya sel riskine karşı dikkatli olun.
Fırtına uyarılarına dikkat edin ve dikkatli ve tedbirli olun.