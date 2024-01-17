Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var

Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var
Kaynak: AA
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’da yarın akşamdan cuma sabahına kadar fırtınanın etkisini göstereceği duyurdu.
1/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 1

Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’da yarın akşam ile 19 Ocak Cuma sabahı arasında rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden şiddetli ve aralıklı fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.

2/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 2

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden bildirildi.

3/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 3

Fırtına sebebiyle ağaç ve direk yıkılması, çatı uçması, soba ve baca gazı nedeniyle zehirlenme tehlikesi gibi zararlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

4/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 4

İstanbul Valiliği “dikkatli ve tedbirli olun” çağrısı yaptı İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

5/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 5

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul’da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında şiddetli ve aralıklı fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

6/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 6

Dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edilir.” ifadelerine yer verdi.

7/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 7

Paylaşımda, meteorolojinin “Bölgemizde şiddetli rüzgar ve fırtınaya dikkat” başlıklı uyarı metni de paylaşıldı.

8/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 8

FIRTINADA NE GİBİ ÖNLEMLER ALABİLİRİZ

Fırtına öncesi, evinizin dışındaki eşyaları sabitleyin veya kaldırın, kapı ve pencereleri kapatın ve güçlendirin, elektrik sistemini topraklayın ve paratoner takın.

9/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 9

Fırtına sırasında, yüksek veya açık alanlardan, metal nesnelerden, ağaçların veya kayaların altından, su kütlelerinden ve izole edilmiş yapılardan uzak durun.

10/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 10

Mümkünse binaların veya araçların içine sığının.

11/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 11

Fırtına sonrası, elektrikli cihazları kullanmadan önce kontrol edin, hasarlı veya devrilmiş ağaçlara, direklere veya tellere dokunmayın, su baskını veya sel riskine karşı dikkatli olun.

12/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 12

Fırtına uyarılarına dikkat edin ve dikkatli ve tedbirli olun.

13/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 13
14/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 14
15/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 15
16/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 16
17/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 17
18/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 18
19/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 19
20/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 20
21/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 21
22/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 22
23/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 23
24/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 24
25/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 25
26/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 26
27/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 27
28/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 28
29/29
Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var 29
İlgili Haberler
Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri
Bakan Özhaseki duyurdu. İşte Meteorolojide 2023'ün ‘en’leri
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en zenginleri açıklandı. Listede 10 Türk yer aldı
Dünyanın en zenginleri açıklandı. Listede 10 Türk yer aldı
İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı
İki bina da tek kepçe darbesiyle yıkılmıştı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirirken diğerine yakalandı
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek
81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu
81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu
Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
Bu yılı bomba gibi geçirecek 5 burç açıklandı. Kötü olaylar bile onları yıkamayacak
Bu yılı bomba gibi geçirecek 5 burç açıklandı. Kötü olaylar bile onları yıkamayacak