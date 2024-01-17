Meteoroloji 6 il için yarın uyarı üstüne uyarı yaptı: Aralarında İstanbul da var

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova’da yarın akşamdan cuma sabahına kadar fırtınanın etkisini göstereceği duyurdu.