Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak

Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyinde yoğunlaşacak.