Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak

Özellikle Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum’un kuzeydoğusu, Ağrı’nın doğusu ve Iğdır’ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, şiddetli rüzgar ve hortum gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Bölgelere Göre Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyinde yoğunlaşacak.
Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde öğleden sonra Kütahya çevresinde sağanak yağış görülecek.
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar ve Doğu Akdeniz’de yerel gök gürültülü sağanak yağış olacak. İskenderun Körfezi çevresinde akşam saatlerinde yağışlar kuvvetli olabilir.
İç Anadolu: Parçalı bulutlu, kuzey ve güneydoğusunda sağanak yağışlar bekleniyor
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağış ihtimali var.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzey ilçelerinde yoğun yağış bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Denizlerde ise Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar öngörülmekte, Karadeniz, Marmara ve Van Gölü bölgelerinde de dalga ve rüzgar etkili olacak.