Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak

Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Türkiye'nin kuzeydoğusundaki 6 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 1

Özellikle Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum’un kuzeydoğusu, Ağrı’nın doğusu ve Iğdır’ın batısında kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 2

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, şiddetli rüzgar ve hortum gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 3

Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyinde yoğunlaşacak.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 4

Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde öğleden sonra Kütahya çevresinde sağanak yağış görülecek.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 5

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar ve Doğu Akdeniz’de yerel gök gürültülü sağanak yağış olacak. İskenderun Körfezi çevresinde akşam saatlerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 6

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, kuzey ve güneydoğusunda sağanak yağışlar bekleniyor

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 7

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağış ihtimali var.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 8

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 9

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzey ilçelerinde yoğun yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 10

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 11

Denizlerde ise Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar öngörülmekte, Karadeniz, Marmara ve Van Gölü bölgelerinde de dalga ve rüzgar etkili olacak.

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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 12
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 13
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 14
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 15
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 16
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 17
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 18
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 19
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 20
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 21
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 22
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 23
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 24
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 25
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 26
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 27
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 28
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 29
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Meteoroloji 6 ili saat verip uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 30
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