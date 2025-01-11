Meteoroloji Aydın'ı uyardı!

Kaynak: İHA
Meteoroloji Aydın'ı uyardı!

Aydın'da Pazar günü şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sarı kod uyarısı yaptı.

Aydın genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarılırken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Şiddetli sağanak yağışın 12 Ocak gününden itibaren etkili olması beklenirken, Aydın'ın tüm ilçelerinde yağışın metrekare başına yaklaşık 21 ila 50 kilogram şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Aydın genelinde yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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