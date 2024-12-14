Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak, rüzgar, çığ ve yoğun kar yağışı geliyor (14 Aralık 2024)

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre, Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlere göre; Ülkemiz kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) ve yükseklerinde kısa süreli fırtına(70-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARI YAPILAN İLLER;

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu