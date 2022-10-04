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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:41
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyardı. Ege Denizi’nde yarın fırtına bekleniyor

Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı. Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

 

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﻿Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
﻿Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
﻿Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
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