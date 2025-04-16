Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek açıkladı! Afrika üzerinden yola çıktı, son sürat Türkiye’ye geliyor (16 Nisan 2025)

Yurdumuzu etkisi altına alan soğuk hava yurdumuzu terk ediyor. Perşembe gününden itibaren Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası gelecek. Sıcaklıkların 25 derecelere kadar çıkacak. Bugün ise Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceğini aktardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar uyarıldı.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar uyarıldı. Afrika'dan gelecek olan yeni sistemle özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 27-32 derece bandına çıkacak.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu