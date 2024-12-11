Meteoroloji 'dikkat' diyerek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi Batı bölgelerinde giriş yaptı. Batı kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşüş yaşadı. Meteoroloji bugün için Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olacağını açıkladı.

3 İLA 5 DERECE SICAKLIKTA DÜŞÜŞ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM)’nin son gava tahmin verilerine göre; yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği de belirtildi. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da aktarıldı. Rüzgârın, genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olmasından dolayı meteoroloji, vatandaşları dikkatli olunması konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğusu sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya Hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel kuvvetli olacağı aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olacak.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu