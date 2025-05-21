Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Afrika Türkiye’yi fena vuracak! Sadece bir bölge etkilenmeyecek...

Türkiye’ye Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası geldi. Çöl sıcaklıkları ülkeyi fena vuracak. Hafta sonu İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 38, Aydın 41, Bursa 35 dereceleri aşarak mevsim ayının rekor sıcaklıklarına erişecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün açıkladığı veri tahmininde; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
SICAKLIKLARDA ARTIŞLAR BAŞLIYOR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BUGÜN ÜLKEYE GİRİŞ YAPIYOR
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası yurda giriş yapıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerin üzerine çıkarak rekor kıracak. Termometreler; İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 38, Aydın 41, Bursa 35 dereceleri gösterecek. Bu sıcak hava dalgasından etkilenmeyecek tek il ise Karadeniz bölgesinde olacak. Hava Forum sitesinde çöl sıcaklıklarının yansıması grafik olarak verildi.
Son Dakika | Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ülkemize giriş yapıyor. Sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak. İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 38, Aydın 41, Bursa 35 derecelere ulaşacak. Afrika'dan etkilenmeyecek olan tek bölge: Karadeniz... pic.twitter.com/jjCZRt6mct— Hava Forum (@HavaForum) May 20, 2025
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık