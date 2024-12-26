Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor (26 Aralık 2024)

Batı bölgelerinde kuzeyli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Bu noktada meteoroloji Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirterek, sürücülere uyarıda bulundu.

KAR VE SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminde, yurdumuzun genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı açıklandı.

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ PEŞ PEŞE UYARDI

Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı sebebiyle meteoroloji, hem vatandaşı hem de sürücülere yönelik uyarılarda bulundu.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalara neden olacağı da belirtildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ( Ordu hariç) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı