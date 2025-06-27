Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor! 10 derece birden düşecek... (27 Haziran 2025)

Haftanın en sıcak ve bunaltıcı günü bugün yaşanacak. Sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Pazar günü için Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile sıcaklıklarda 7 ila 10 derece arsında bir düşüş yaşanacağını tahmin raporunda belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı hava tahmininde, ülke genelinde yağış beklemiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
BUGÜN EN SICAK GÜN OLACAK
Afrika üzerinden hafta içi gelen sıcak hava dalgası bugün en şiddetli gününü yaşatacak. Öyle ki bazı illerde sıcaklık 44 dereceleri bile aşacak. Meteoroloji sıcaklık konusunda vatandaşları uyarırken, aynı şekilde uzmanlarda orman yangınları konusunda vatandaşları ikaz ediyor.
7 İLA 10 DERECE DÜŞECEK
Sıcakların ardından Türkiye’ye Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden poyraz gelecek. Poyraz ile beraber sıcaklıklarda 7 ila 10 derece arası düşüş yaşanacak. Serin havalar ile sağanak yağış geçişlerinin de olacağı aktarıldı.
Bugün için bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık