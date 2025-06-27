Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Çok kuvvetli sağanak geliyor! 10 derece birden düşecek... (27 Haziran 2025)

Haftanın en sıcak ve bunaltıcı günü bugün yaşanacak. Sıcaklıklar 44 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Pazar günü için Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile sıcaklıklarda 7 ila 10 derece arsında bir düşüş yaşanacağını tahmin raporunda belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı hava tahmininde, ülke genelinde yağış beklemiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

BUGÜN EN SICAK GÜN OLACAK

Afrika üzerinden hafta içi gelen sıcak hava dalgası bugün en şiddetli gününü yaşatacak. Öyle ki bazı illerde sıcaklık 44 dereceleri bile aşacak. Meteoroloji sıcaklık konusunda vatandaşları uyarırken, aynı şekilde uzmanlarda orman yangınları konusunda vatandaşları ikaz ediyor.

7 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

Sıcakların ardından Türkiye’ye Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden poyraz gelecek. Poyraz ile beraber sıcaklıklarda 7 ila 10 derece arası düşüş yaşanacak. Serin havalar ile sağanak yağış geçişlerinin de olacağı aktarıldı.

Bugün için bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatuında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, gece parçalı cok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık