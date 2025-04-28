Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli vuracak! (28 Nisan 2025)

Yurdumuza Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava sistemi bugün, batı bölgelerde kuvvetli fırtınaya neden olacak. Yağışlar görülmese de kuvvetli fırtına ile soğuk esinti pek çok vatandaşı üşütecek. Meteoroloji, Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı yaparken, Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ VE RÜZGAR FENA VURACAK
Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve ani su baskını uyarısı yapıldı.
Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rusya üzerinden gelen kuvvetli poyraz, vatandaşları üşütecek.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu