Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli vuracak! (28 Nisan 2025)

Yurdumuza Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava sistemi bugün, batı bölgelerde kuvvetli fırtınaya neden olacak. Yağışlar görülmese de kuvvetli fırtına ile soğuk esinti pek çok vatandaşı üşütecek. Meteoroloji, Marmara'da kuvvetli fırtına uyarısı yaparken, Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR FENA VURACAK

Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve ani su baskını uyarısı yapıldı.

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rusya üzerinden gelen kuvvetli poyraz, vatandaşları üşütecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu