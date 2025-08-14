Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok kuvvetli vuracak! Büyük bir felakete yol açabilir...

Bugün poyraz etkisini iyice artıracak. Öyle ki Perşembe ve Cuma günü fırtına şeklinde olacak. İstanbul başta olmak üzere Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın olacağı belirtildi. Uzmanlar ise Çanakkale’de devam eden orman yangınlarına dikkat çekerek; sigara, yanıcı maddeleri yerlere atılmaması konusunda uyarıyor. Fırtınanın, yangını büyütme özelliği var.
TÜRKİYE’DE YAĞIŞ YOK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Sıcaklığın; Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
FIRTINADA DİKKAT EDİN
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinden dolayı vatandaşlar uyarılıyor. Poyrazın kuvvetleneceği 48 saate girdik. Özellikle uzmanlar, vatandaşları sigara ve yanıcı maddeleri yere atılmaması konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Kuvvetli fırtınanın, yangını büyütme gibi bir özelliği bulunuyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık