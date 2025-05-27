Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Çok şiddetli vuracak! İki farklı nokta iki farklı iklim…

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelere kaydı. Ancak Batı tarafında ılık hava etkisini gösterecek. Bir haftalık verilerde batı bölgelerde sıcaklıkların 23 derece bandında seyredecek. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıkların 30 derece civarında devam edeceği aktarıldı. Bugün için ise Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların çok şiddetli olacağı açıklandı.

BATI KESİMİ SERİNLEYECEK, GÜNEY BÖLGELERİ YANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşları olumsuz durumlar karşısında Meteoroloji uyardı. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji; Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın doğusu ile Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu