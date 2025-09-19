Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: İkisi birlikte çok fena vuracak!

Balkan üzerinden gelen yeni soğuk hava Karadeniz bölgesinde etkisini çok sert göstermeye başladı. Meteoroloji özellikle Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve yer yer fırtına olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

SEL BASKININA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelerde; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz koşullar bekleniyor.

FIRTINA DA VURACAK

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) esecek. Ancak Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşlar uyarıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu