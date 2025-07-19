Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı: Şakır şakır yağmurdan sonra Türkiye'ye hem Afrika hem de Basra geliyor!

Poyraz etkisiyle Marmara’da serin hava etkisi var. Ancak yeni haftada ülkemize Basra ve Afrika üzerinden sıcak hava geliyor. Öyle ki sıcaklıklar 37 dereceyi aşarken, üstüne yüksek nem ile bunaltmaya başlayacak. Ancak Afrika ve Basra’dan önce Meteoroloji bugün vatandaşları sel konusunda uyardı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde ani sel baskını şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek.

ANİ SEL BASKININA DİKKAT!

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ayrıca ani su baskınları konusunda ise vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

HEM AFRİKA HEM BASRA GELİYOR

Yağışlar sonrası hafta içinde ülkemize hem Afrika hem Basra geliyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar rekor derecelere gelirken yüksek nem ise etkisini artıracak. İstanbul'da çarşamba gecesinden itibaren nem oranının yüzde 99'a kadar çıkmasıyla vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği söylenildi.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Mersin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile sabah saatlerinde geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin (Iğdır dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık