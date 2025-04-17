Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı… Türkiye’nin üzerini çepeçevre saracak! (17 Nisan 2025)

Soğuklar yurdumuzu bugünden itibaren terk edecek. Pek çok ilimizde sıcaklıklar 25 dereceleri geçecek. Meteoroloji, ülke genelinde bir yağış beklemediği açıklarken, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık