Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı… Türkiye’nin üzerini çepeçevre saracak! (17 Nisan 2025)

Soğuklar yurdumuzu bugünden itibaren terk edecek. Pek çok ilimizde sıcaklıklar 25 dereceleri geçecek. Meteoroloji, ülke genelinde bir yağış beklemediği açıklarken, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı uyarısında bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.
Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık