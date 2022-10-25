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Yağmur, kar, sis ve pus geliyor

Meteoroloji Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini açıkladı. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:06
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Meteoroloji "Dikkatli olun" diyerek il il uyardı. Yağmur, kar, sis ve pus geliyor

Yağmur, kar, sis ve pus geliyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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