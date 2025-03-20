Meteoroloji Elazığ'ı uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Yapılar uyarılarda ise "Beklenen yağışların karla karışık yağmur, kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Beklenen yağışların karla karışık yağmur, kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.