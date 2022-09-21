Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren de Antalya Körfezi'nde kuzey yönünden yine 6 ile 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Hem Batı Karadeniz hem de Batı Akdeniz'de fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.