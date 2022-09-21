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Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için yarın fırtına uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:01
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için yarın fırtına uyarısında bulundu

Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
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Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren de Antalya Körfezi'nde kuzey yönünden yine 6 ile 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Hem Batı Karadeniz hem de Batı Akdeniz'de fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

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