Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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