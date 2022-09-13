Meteorolojiden Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.