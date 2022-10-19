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Meteoroloji 7 ili uyardı! Kuvvetli ve şiddetli sağanak geliyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:22
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji 7 ili uyardı! Kuvvetli ve şiddetli sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli ve şiddetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde etkili olacak.

Yağışların etkisi cuma sabah saatlerinden sonra azalacak ve geceye kadar aralıklarla devam edecek.

Cuma günü Doğu Karadeniz'de 1400-1500 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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