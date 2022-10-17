﻿Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
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