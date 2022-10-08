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7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane ve Bayburt'u fırtına, Tokat ve Ordu'ye dolu vuracağını, Sivas'ın ise hem fırtınadan hem de doludan etkileneceği açıklandı.  

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 08:13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı yapıyor. 7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak

7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısını yaptı. 

Ayrıca Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Bugün Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarılarında bulunuldu.

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