Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 2

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 3

METEOROLOJİ GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 4

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 5

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 6

UYARILAR

• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 7

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 8

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

• Marmara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 9

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 10

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 16

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 17
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 18
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 19
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 20
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 21
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 22
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 23
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 24
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 25
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 26
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 27
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Meteoroloji gün verip 5 ili uyardı! Kuvvetli sağanak vuracak 28
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