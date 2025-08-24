Meteoroloji harita iler uyarıyor! Kuraklıkta 'acil durum'

Dünyada ve Türkiye'de tatlı su kaynakları her geçen gün kuruyor. Yönetimlerin yanlış politikaları ve doğaya verilen tahribat kuraklığın en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise paylaştığı veriler ile vahim tabloyu gözler önüne seriyor.

KURAKLIK "ACİL DURUM" SEVİYESİNDE

Meteoroloji'nin hazırladığı "Normalin Yüzdesi Metoduna Göre 2025 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu" haritasında, Türkiye'nin ciddi bir krizin eşiğinde olduğu görülüyor.

Metod haritasında "Şiddetli Kuraklık" yani "Acil Durum" yüzdesi, hemen hemen Türkiye'nin geneline hakim olmuş durumda.

YAĞIŞ AZALDI DOLULUK ORANI GERİLEDİ

Meteoroloji'nin 2025'e ait yağış haritasında "olağanüstü" ve şiddetli" kuraklık yaşanan bölgelerin sayısının arttığı görüldü. Yağışların azalması barajların doluluk oranlarını da olumsuz etkiledi.

12 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranı yüzde 42 olarak kaydedildi. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 53’tü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise durum daha vahim; bazı barajlar tamamen kurumuş durumda.

Elazığ’da 2040 yılına kadar su sorunu yaşatmayacağı iddiasıyla inşa edilen Hamzabey Barajı da tamamen kuruyarak işlevsiz hale geldi.

Bursa’daki Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda yalnızca 35 günlük su stoku kaldı. Tekirdağ’daki Naip Barajı da ağustos itibarıyla tamamen boşaldı. Uşak’ta ise kente içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'nın kuruması üzerine şehir, kuyular aracılığıyla su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

TZOB Genel Başkanı'ndan temiz bir çevre için milli seferberlik çağrısı

Su krizi derinleşiyor! Su yok, umut var