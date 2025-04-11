Meteoroloji il il açıkladı! Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Hafta içinde Balkanlardan gelen soğuk havanın ardından Sibirya üzerinden de yeni soğuklar Türkiye’ye giriş yaptı. Bu sefer Orta Karadeniz üzerinden etkisini gösterecek yeni sistemde kar yağışı ise bekleniyor. Meteoroloji yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi(Ankara Bolu), Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklendiğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak olacak yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı aktarıldı.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi de bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Balıkesir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batı Akdeniz kıyıları dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun'un iç, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı